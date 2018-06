Luminara: rimozione degli arredi, pedane escluse. Confcommercio: "Pugno duro contro gli abusivi"

Anche quest'anno, in occasione della Luminara di San Ranieri, a decorrere dalle ore 17 del giorno 16 giugno fino alle ore 5 del giorno successivo, tutti gli arredi dei pubblici esercizi dovranno essere rimossi, ad eccezione delle pedane. Le via interessate dal provvedimento sono Corso Italia, via Di Banchi, Borgo Stretto, via Oberdan, via Santa Maria, Piazza Garibaldi. Dovranno essere tolte quelle sedie e quei tavolini posti direttamente in strada o sul marciapiede, mentre le medesime attrezzature potranno essere mantenute esclusivamente sopra la regolare pedana.

“Salvaguardando gli impellenti motivi di sicurezza, e proprio a partire da un forte sacrificio richiesto alle attività e ai locali che subiranno il provvedimento di restrizione, ci rivolgiamo alle autorità affinchè svolgano controlli serrati nei confronti di venditori abusivi che approfitteranno della presenza di migliaia di persone per incrementare i loro affari illegali. Si impongono sempre più regole e restrizioni agli imprenditori regolari, sgomberare il campo dagli abusivi si conferma una priorità assoluta e un segnale di legalità che ci aspettiamo ” - commenta così il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

Fonte: Confcommercio Pisa

