Allerta gialla per temporali fino alle 20 di domani 14 giugno

Permangono tra oggi, mercoledì, e domani, giovedì, condizioni di diffusa instabilità con possibilità di temporali localmente forti.

PIOGGIA: oggi e domani condizioni di instabilità.

Oggi, mercoledì, soprattutto nel pomeriggio, attese precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno isolati sul nord della regione e sparsi altrove. Cumulati medi significativi sulle zone centro-meridionali e non significativi altrove. Massimi elevati, più probabili sulle zone centro-meridionali della regione. Intensità oraria molto forte.

Domani, giovedì, soprattutto nel pomeriggio, attese precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni risulteranno più probabili e a carattere sparso sulle zone costiere, quelle limitrofe e sulla provincia di Siena, mentre saranno isolati altrove. Attesi cumulati medi significativi sulle zone costiere e quelle limitrofe con massimi puntuali fino a 40-50 mm. Altrove medi non significativi e massimi fino a 20-30 mm. Intensità oraria forte.

TEMPORALI: oggi, mercoledì, temporali localmente di forte intensità e associati a forti colpi di vento e grandinate su gran parte della regione. Temporali meno probabili sul nord-ovest. Domani, giovedì, dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio, temporali localmente di forte intensità e associati a forti colpi di vento e grandinate sulle zone occidentali della regione. Temporali meno probabili altrove.