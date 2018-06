Arrestato imprenditore, fatture false ed evasione fiscale per 3 milioni di euro

Arrestato un imprenditore fiorentino, D.L. di 51 anni, per fatture false: l'operazione della guardia di finanza di Firenze è stata indetta dal gip Fabio Frangini su richiesta del procuratore capo Giuseppe Creazzo. Indagati in tre per evasione di iva e imposte sui redditi per circa 3 milioni di euro. Gli altri due indagati sono N.I. di 44 anni e P.M.E. di 49 anni: sono state fatti perquisizioni locali e sequestri per beni di valore pari a quanto evaso. L'imprenditore fiorentino è indagato anche per emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Luca Turco e dal sostituto procuratore Christine Von Borries.

