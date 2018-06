Ballottaggio Siena, per Valentini arriva l'appoggio del PSI

"Il risultato del primo turno delle elezioni comunali di Siena consegna un ballottaggio tra due candidati espressione di due diverse impostazioni politiche, e Siena ha bisogno di essere in Italia una Città governata da chi crede nei valori del progresso e del buon governo amministrativo e non da coalizioni che hanno partiti che camuffandosi da innovatori per il cambiamento sono invece portatori di valori egoisti e tristamente noti nella storia. Pertanto il PSI, impegnato politicamente a costruire una coalizione repubblicana, vede in Valentini il punto di riferimento come Sindaco per il ballottagio del 24 giugno prossimo".

Fonte: Ufficio Stampa

