Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica di Cattolica, ancora successi per l'ASP Montelupo

Si è conclusa la lunga rassegna di gare ai Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica di Cattolica con nuove vittorie che si aggiungono a quelle dello scorso weekend, nuove protagoniste dell'ASP Montelupo raggiungono obiettivi che sembravano fino ad ieri irraggiungibili.

Inizia il resoconto di questa nuova sfavillante avventura ai Nazionali di Cattolica con la gara senza ombre da parte di Camilla Marrazzo di Giovedì 7. Con estrema gioia è lei ad alzare al cielo la coppa sul gradino più alto del podio. Camilla è campionessa nazionale di mini 4 junior, e seconda a parallele con lo stesso punteggio della prima!!!

La gara prosegue e vede scendere in campo Mariaelena Distante (mini 4 junior 2007-08), che non commette particolari errori, ma forse resta un po' intimorita dall'ambiente a prova di panico, arriva settima in classifica generale di mini 4 allieve.

Marta Paternò gareggia per la mini 4 2005-06 termina la gara in maniera ordinata e pulita nella classifica generale a pochi passi dal podio, quinto il suo piazzamento finale. Per le senior concorrono Sara Meozzi e Camilla Mazzone, la prima un po´ carente nell´esercizio a volteggio, la seconda con una caduta a trave, concludono al 12° e 15° posto, Camilla però porta a casa la medaglia di bronzo a parallele.

Ed eccoci arrivati alla cronaca di una piccola grande ginnasta, la più piccola in verità di tutte le ammesse in casa ASP, Sarah Riccobono. Lei in mini prima 3 allieve 2008, con un tutore al braccio che gli impedisce ancora di poter eseguire liberamente tutti gli attrezzi, è voluta esserci, con un sorriso smagliante illumina il palazzetto di Cattolica ed è seconda a trampolino e terza a pari merito a trave. Grandiosa!!!

Nella mini 3 junior 2005-06 gareggiano tutte atlete al loro esordio assoluto in una manifestazione a livello nazionale, e dopo averlo tanto sognato e temuto arriva il loro momento! Scendono in campo con un po´ di ansia di troppo che gli fa commettere qualche errore qua e là... ma, in tutti i modi, cercano di non mollare! Nella classifica del 2005 Sofia Paoli ottiene un bellissimo 6° posto e Valentina De Rosa 11°. Nell´anno 2006 invece è Siria Marcori ad avere il piazzamento migliore, 4° ad un soffio dal podio e confermando il titolo di campionessa regionale a corpo libero, ne diventa anche campionessa nazionale! Ottimo lavoro anche per Anna Rofi 7°, Carlotta Galli 15° e Matilde Lensi 18° che in compenso porta a casa il terzo posto ma con lo stesso punteggio della seconda più anziana di lei a volteggio.

La lunga liste di ginnaste impegnate in questo weekend non termina qui! Ludovica Del Duca per l´anno 2007 arriva 14° e l´amica Alice Squarci 6° in generale, 2° a pari merito a trampolino e 3° a trave! Alice fa, così, il pieno di medaglie importanti!

Nella gara di specialità Giuditta Rossi è talmente concentrata, da eseguire gli esercizi di gara con le culotte "sbagliate", a cui consegue una penalità salata! Ma nonostante questo arriva seconda a parallele e addirittura terza a trave, dove la penalità è stata applicata!

Si conclude questa lunga kermesse di gare con un´altra favolosa vittoria, Alessia Gigli regala momenti di gioia a pubblico e istruttrici ASP, è lei l´ultima campionessa nazionale, che chiude questa bella quanto impegnativa edizione dei campionati nazionali UISP di ginnastica artistica. La solita Alessia riceve anche il bronzo a volteggio, argento a trave e corpo libero (a pari merito con la prima).

Non può concludersi se non con le parole piene di amore e stima del presidente dell´ASP Montelupo, Elio Canzano, questa bella avventura straricca di soddisfazioni ai campionati nazionali di Cattolica 2018: "Vi ho seguito con la passione che sapete sempre trasmettere per la ginnastica durante tutta la fase dei nazionali di Cattolica, può sembrare banale farvi i complimenti ma vi assicuro che non è così, ho visto in questi anni una squadra che quotidianamente dà il proprio impegno per la crescita di tutte le atlete e della nostra associazione. Il mio vuole essere un momento di condivisione con tutte voi che va oltre i risultati importanti raggiunti in tutta la stagione, ma pensare sempre di più quanto mi avete insegnato a continuare un lavoro che guarda a far crescere tutto questo movimento della ginnastica artistica.....grazie e buon lavoro a tutte, istruttrici e atlete"

