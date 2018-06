Censimento della popolazione, i comuni dell’Unione cercano rilevatori

A.A.A. cercasi rilevatori per il censimento permanente della popolazione. I Comuni di Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano e Tavarnelle Val di Pesa hanno indetto una selezione pubblica per l’assegnazione dell’incarico che si svolgerà nell’inverno 2018, tra ottobre e dicembre. Ai rilevatori, individuati secondo precisi requisiti e gestiti dall’Ufficio Comunale di Censimento, è richiesto il compito di partecipare agli incontri formativi, gestire quotidianamente, mediante il Sistema di Gestione delle Indagini (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi della lista attribuita.

L'attività

I rilevatori dovranno effettuare operazioni di rilevazione dell’indagine relativa alle aree assegnate. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando il modello allegato, reperibile anche presso gli uffici Urp dei Comuni di Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti e Tavarnelle Val di Pesa e dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

Modalità di partecipazione

Le richieste dovranno essere consegnate entro le ore 12 di lunedì 25 giugno 2018 all’Ufficio protocollo dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino al seguente indirizzo mail: urp@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi.it ovvero inviata per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Unione Comunale Chianti Fiorentino Via Cassia 49 Barberino Val d’Elsa, o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it (opportunamente scannerizzata). Nel caso di spedizione tramite servizio postale non farà fede la data dell’ufficio postale accettante, ma la data di arrivo al protocollo anche se inviate con Raccomandata A/R. La domanda deve essere firmata in calce.

Informazioni e approfondimenti: Comune di Greve in Chianti, Chiara Masini tel. 055 8545234, Comune di Tavarnelle Val di Pesa, Cristina di Nasso tel. 055 8050847, Comune di Barberino Val d'Elsa, Marinella Parrini tel. 055 8052209.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino Comuni di Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa

