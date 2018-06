Colorare il paesaggio, il progetto di ViVal per avvicinare i bambini all'arte

Promosso da Fondazione Credito Valdinievole e ViVal Banca, “Colorare il paesaggio” è il nome del progetto realizzato da Keras Società Cooperativa per avvicinare i bambini ai linguaggi dell’arte e alla conoscenza del territorio in cui vivono. Curato dall’artista Luca Cioffi, in arte Alberonero, il progetto ha coinvolto le classi delle scuole primarie, secondarie di primo grado e dell’infanzia di Montecatini Terme, Pistoia, Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Larciano e Bientina - per un totale di oltre mille alunni - alla scoperta delle caratteristiche ambientali e antropiche del paesaggio, indagato mediante lo studio di colori, materiali naturali e artificiali, nonché le tecniche artistiche di opere d’arte presenti nelle vicinanze delle scuole. Attraverso laboratori didattici e visite guidate, il percorso ha consentito poi ai bambini di rileggere e reinterpretare il paesaggio anche attraverso la ricerca artistica di Alberonero, con la costruzione in aula di dispositivi ottici, oggetti in legno, tessuti dipinti, landmarks: proprio con questi materiali i bambini hanno creato installazioni artistiche nel corso dei vari workshop con l’artista. Le esperienze artistiche sono state realizzate presso i luoghi simbolo dei vari territori e all’interno delle scuole coinvolte nel progetto. Da sempre attente ad accompagnare la crescita dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole del nostro territorio, Fondazione Credito Valdinievole e ViVal Banca hanno sostenuto il progetto, accogliendo infine gli insegnanti, gli alunni e le loro famiglie nella Sala Giovannelli della sede centrale di ViVal Banca a Montecatini Terme per due incontri nei giorni 5 e 6 giugno che sono stati soprattutto l’occasione ideale di ritrovarsi e di rivivere una bellissima esperienza condivisa.

Scuole coinvolte nel progetto “Colorare il paesaggio” - Anno scolastico 2017/2018

Istituto Comprensivo Galileo Chini di Montecatini Terme

Classi I scuola secondaria di primo grado e scuole infanzia

Scuola primaria: Pascoli, De Amicis, Don Facibeni, Casciani, Fucini

Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Pistoia

Scuola Rodari di Candeglia

Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Pieve a Nievole

Scuola primaria De Amicis e Leonardo Da Vinci

Istituto Comprensivo Caponetto di Monsummano Terme

Scuola primaria Martini

Istituto Comprensivo Ferrucci di Larciano

Scuola primaria

Istituto Comprensivo Iqbal Masih di Bientina

Scuola primaria Galileo Galilei

Fonte: Ufficio Stampa

