Dalla maglia dell'Empoli al consiglio di Capraia Isola: la storia di Tiberio Guarente

Tiberio Guarente entra in politica. L'ex calciatore dell'Empoli, nato a Pisa trentatré anni fa, è stato eletto nel consiglio comunale di Capraia Isola. Il cognome di Guarente è pesante, almeno a Capraia, dato che il padre Gaetano è stato sindaco per più di quindici anni nell'isola livornese. Il papà però è venuto a mancare lo scorso anno e sono state necessarie nuove elezioni.

Guarente jr è quindi stato eletto nella lista della neo-sindaca Marida Bessi con ventitré preferenze, quarto miglior risultato tra i vincitori. Per lui si apre una nuova porta, ma questa non è l'unica scelta particolare della sua carriera: a Empoli, infortunato da cinque mesi, chiese alla società di sospendergli lo stipendio in segno di rispetto verso tifosi e dirigenti. A fine anno rinunciò al rinnovo e Empoli-Chievo del 2014-15 rimane la sua ultima gara da calciatore.

Tutte le notizie di Capraia Isola