Dicomano, al via la IV edizione dell’Estate Frascolana

La cornice è di quelle più suggestive, gli scavi etruschi di Frascoli. È questo il palcoscenico della IV edizione dell’Estate Frascolana, una rassegna di teatro, musica e incontri culturali in programma da giugno a settembre prossimi.

Un luogo “magico che ci riporta alla spiritualità e alla cultura degli etruschi” ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, presentando la manifestazione organizzata dal Comune di Dicomano con il Museo archeologico comprensoriale, in collaborazione con il Gad (Gruppo archeologico dicomanese) e col contributo di ToscanaEnergia.

“Iniziative di così alto significato – ha detto il presidente – ci aiutano a capire come la nostra storia, attraverso gli etruschi, vada avanti da almeno 3mila anni”.

Il sindaco di Dicomano, Stefano Passiatore, ha parlato di un festival ideato per “avvicinare le persone al mondo dell’archeologia”. Una sorta di “tuffo nel passato” per “calarsi nella parte degli etruschi e delle loro tradizioni”. Per rendere tutto ancora più affascinante, gli eventi sono programmati a partire dalle 18: “Quando il sole comincia a tramontare e l’atmosfera si fa più magica” ha spiegato il primo cittadino.

Fonte: Consiglio regionale

