Esercitazione della Protezione Civile, divieto di sosta sul lato occidentale di piazza dei Servi

In vista di un'esercitazione della Protezione Civile prevista fra il 18 e il 21 giugno prossimi, l'amministrazione comunale ha emanato un'ordinanza relativa a modifiche temporanee alla sosta in piazza dei Servi. In particolare da lunedì 18 a giovedì 21 giugno sarà vietato parcheggiare negli stalli riservati ai motocicli davanti alla facciata della chiesa di Santa Maria dei Servi mentre giovedì 21 giugno, dalle ore 7.30 fino alle ore 16.30, sarà istituito un divieto di sosta lungo il lato ovest della piazza comprendente cinque stalli riservati ai residenti.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

