Etrusca Volley promossa in Serie D, Tanzini: "Vittoria meritata e 'nostrana'"

«Una vittoria meritata per un gruppo straordinario formato totalmente da “bimbe” nostrane doc, provenienti esclusivamente dal nostro territorio». Commenta così l’assessore allo sport del Comune di Volterra Francesca Tanzini la promozione in serie D dell'Etrusca Volley. «Venerdì sera, durante la Festa dello Sport, sono state premiate le ragazze della prima squadra dell'Etrusca Volley – racconta l’assessore Tanzini –, quest'anno vincitrice del campionato territoriale Basso Tirreno di 1 divisione femminile, con un po' di emozione in più per la consapevolezza che il giorno successivo sarebbe stato per loro decisivo nella finalissima per l'accesso alla serie D contro il Piombino.Alla fine sono state ricompensate di tutto il duro lavoro e del sacrificio, vincendo sul Piombino, che comunque si è ben difeso, per 3 set a 1 e conquistando così la serie D. Un progetto quello dell'Etrusca Volley, nato dall'unione fra le due società di Saline e Volterra, con due Presidenti Susanna Gelichi e Elena Volterrani, che hanno creduto fortemente nell'unione e nella condivisione. Lo sport deve unire e non dividere, soprattutto in un territorio come il nostro, particolare e unico, sempre sotto esame per i numeri da dimostrare, in tutti i campi. Il primo elogio quindi va a queste due donne grintose che ci hanno creduto e al presidente Daniele Moretti, ma anche a tutta la società, che ha svolto un ruolo fondamentale in questa grande impresa, condividendo in pieno lo spirito di aggregazione della nascente società. Un grazie quindi va al capitano Elena De Santi, Claudia Bruschi, Nicole Fidanzi, Romina Fidanzi, Ginevra Franchi, Giulia Gasperini, Alessia Gervasio, Alessia Giustarini, Greta Granchi, Giovanna Orlandini, Valentina Rando, Chiara Sandrini, Claudia Santi e al loro allenatore Andrea De Marinis per lo straordinario lavoro fatto».

«Risultato eccezionale perché l'obiettivo della Serie D è stato meritato appieno – aggiunge il sindaco di Volterra Marco Buselli -, ma soprattutto perché è il risultato di una comunità di intenti fra Volterra e Saline di Volterra, che hanno saputo creare un'unica squadra».

Fonte: Comune di Volterra - ufficio stampa

