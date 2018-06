Festa della Musica, partecipa anche la Casa circondariale di Siena

La direzione della casa circondariale di Siena aderirà alla Festa della musica che sarà celebrata in tutta Europa il prossimo 21 giugno. L'amministrazione penitenziaria ha infatti recepito l'invito del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo affinché anche negli istituti di pena della repubblica siano promossi eventi musicali in occasione della speciale ricorrenza. L'educazione musicale è uno degli elementi del trattamento rieducativo previsti dalla legge penitenziaria e risponde al dettato dell'art. 27 della costituzione.

La musica, in particolare, consentendo l'apertura dei canali sensoriali e rafforzando la stabilita' emotiva individuale, agevola le possibilità di reinserimento sociale per quanti, ancora reclusi, si apprestano a tornare liberi. Giovedì 21 giugno alle ore 10.30 si esibiranno presso la casa circondariale gli allievi dell'istituto superiore di studi musicali "Rinaldo Franci" di Siena che eseguiranno la suite per flauto e chitarra "Histoire du tango" di Astor Piazzolla.

A seguire i detenuti che frequentano il laboratorio musicale condotto, all'interno del carcere, dallo stesso istituto "Franci", canteranno, accompagnati dalla chitarra, alcuni successi musicali italiani. Per l'occasione è autorizzato l'accesso in istituto dei giornalisti iscritti all'ordine, di fotografi e video operatori, previo accredito da richiedere, entro il 20 giugno 2018, al seguente indirizzo di posta elettronica: cc.siena@giustizia.it

Fonte: Casa circondariale di Siena

Tutte le notizie di Siena