Staffoli si prepara per la Festa Medievale al grido di 'Arrivano i Longobardi'

Staffoli è già pronta per la Festa Medievale 2018: il tema è stato deciso, i costumi - ormai d'eccellenza - pure e si lavora per rendere la prossima edizione una delle più partecipate. Il successo di pubblico è già alto, ma il 2 settembre 2018 per l'ottavo anno di fila la frazione di Santa Croce sull'Arno tornerà indietro nel tempo. Lo farà fino ai primi anni del Medioevo, al grido di "Arrivano i Longobardi". Dalla mattina alla sera a ingresso libero si terranno cortei, giochi e banchetti, per non parlare degli spettacoli.

Se nel 2017 la macchina del tempo era settata per il 1492, per quest'anno si va ancora più indietro e si sbarca nel 574. Si celebrano i 1450 anni dall'invasione longobarda e quindi il tema viene da sé. Inoltre quest'anno Staffoli ha più ospiti di eccezione. Degli studiosi dell'Università di Pisa terranno sabato 1 settembre un convegno sulle origini della città e della sua denominazione, che sembra derivare da Staffil, pietra di confine. Tutto è dovuto alla creazione di un apposito Centro studi.

Legato alla Staffoli di quasi millecinquecento anni fa è il corteo, così come le rappresentazioni per le vie del paese. Nel Parco della Rimembranza verrà riprodotta la Battaglia di Staffoli, mentre a fine serata si terrà un vero e proprio processo alla Storia, con una giuria d'eccezione. Silvio Della Maggiore, presidente di Staffoli Eventi, spiega: "C'è la massima cura storica possibile. Ci siamo presi qualche licenza ma solo per rendere gli spettacoli un mix di divlugazione e divertimento. Non mancheranno le parti semi-serie, ma la cultura e la rievocazione fedele dell'epoca saranno protagoniste. Sarà presente ancora una volta il patrono San Michele Arcangelo, dato che grazie a lui i Longobardi abbracciarono il Cristianesimo".

Si parlava di ospiti ed è giusto soffermarsi sui gemellaggi. Non mancheranno i 'gemelli' francesi di Salindres, sempre presenti nelle passate edizioni: interpreteranno un gruppo di Galli e ci sarà qualche sorpresa anche per cena. La novità riguarda altri 'gemelli', ma italiani. Staffoli Eventi e Benevento Longobarda hanno stretto amicizia e alcuni figuranti campani, con tanto di vestiti e oggetti d'epoca, sfileranno lungo le vie della città il 2 settembre.

Via Livornese sarà tutta un banchetto, dall'incrocio con via delle Pinete fino ad arrivare in prossimità di quello con via Fattori. Le attività commerciali, aperte tutto il giorno, diventeranno locande medievali e offriranno libagioni e bevande ai pellegrini. Il corteo avrà circa duecento figuranti - un numero record per Staffoli - e sarà formato da abitanti del paese, attaccati alle proprie radici, per quanto profonde siano. Immancabile anche la passeggiata eco-storica nelle Cerbaie della mattina del 2 settembre. Altra novità: la Festa Medievale Young, già presente su Facebook, al fine di reclutare i giovani per una 'battaglia' con gli anziani.

Un capitolo a parte meritano i costumi. Fin da febbraio i sarti staffolesi si stanno prodigando nella scelta e nella creazione del vestiario, con Stefania Cioffi 'maestra' di cerimonie. "Abbiamo una vera e propria eccellenza per i costumi. Stefania ha studiato la 'Historia Langobardorum' e ha creato dei modelli, anche in pelle, di qualità e molto pregiati - racconta Della Maggiore -. Avremo sì anche gli amici di Benevento con i propri costumi, ma a Staffoli ci diamo da fare perché il tutto sia il più fedele possibile in ogni dettaglio".

Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno