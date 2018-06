Festa a Sinalunga per l'inaugurazione del nido Le Nuvole a Guazzino

"Oggi abbiamo un villaggio - ha detto Grieco - una comunità che fa Festa. Grazie per la presenza degli studenti che ci hanno accolto con la musica e alle contrade che hanno partecipato con i loro figuranti. Un segno di un legame forte con il territorio e la propria storia. Sono fiera di essere al fianco del Sindaco e della sua Giunta, della Dirigente scolastica, del parroco che ha benedetto la Scuola, e di tutta la comunità di Guazzino. Grazie anche ai Consiglieri regionali, Bezzini e Scaramelli che confermano con la loro presenza l'importanza del dialogo istituzionale".

La Regione ogni anno investe circa 20 milioni di euro nel settore istruzione. L'assessore si è complimentata con l'amministrazione per questo progetto educativo e pedagogico.

"La scelta di investire nei servizi educativi e nella scuola - ha detto l'assessore - è una scelta che guarda al futuro. Siamo soddisfatti di aver contribuito alla realizzazione di questo progetto con importanti finanziamenti. La comunità di Sinalunga deve essere orgogliosa per questa nuova scuola, testimoniata dalla vostra calorosa accoglienza e presenza. Una bella testimoninaza del modello Toscano sull'infanzia".

L'assessore Grieco nella mattinata di ieri ha visitato anche altre strutture del sistema scolastico nel Comune di Torrita di Siena, con i progetti di edilizia scolastica messi in atto dall'amministrazione grazie ai finanziamenti della Buona Scuola. La visita è stata seguita da un pranzo insieme al Sindaco, agli insegnanti e ai bambini alla mensa della scuola materna. Ai bambini, in un clima di festa, l'assessora Grieco ha consegnato il quaderno del Pegaso con la storia della Regione Toscana e i 12 principi della Costituzione.

Fonte: Giunta Regionale

