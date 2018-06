In tutti gli uffici regionali verrà osservato domani, giovedì, un minuto di silenzio e raccoglimento per partecipare al lutto cittadino per la morte di Duccio Dini.

Alle 10, l'ora in cui si svolgeranno in forma privata i funerali, tutti i dipendenti e gli amministratori interromperanno le attività per ricordare il giovane morto a seguito del tragico incidente di domenica scorsa a Firenze, in viale Canova.

Fonte: Giunta regionale

Tutte le notizie di Toscana