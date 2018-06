Gianni Terrosi lascia la Use Gross dopo 10 anni di militanza

Dopo dieci stagioni con la nostra maglia, una delle quali da capitano, Gianni Terrosi ha deciso: il prossimo anno non giocherà nell’Use Computer Gross. La sofferta decisione è arrivata nei giorni scorsi ed il classe 1989 colligiano l’ha comunicata venerdì sera in occasione della Cena dei Leoni. Una partenza importante che ci priva di un giocatore che in tutti questi anni ha dato un contributo importante alla squadra in campo e fuori e che, quindi, merita il ringraziamento della società.

"Ringrazio profondamente il mio amico Gianni – spiega il Direttore Sportivo Simone Gelli - con il quale ho avuto l’onore di condividere lo spogliatoio, ed è proprio in quelli anni che ho capito che sarebbe diventato un Capitano dell’Use! Aveva già da giovanissimo tutte le caratteristiche umane per incarnare quello spirito che cerchiamo negli anni di tramandare, ma che ai 'forestieri' è stato sempre più duro insegnare. Gianni ha passato i primi anni ad osservare, ad ascoltare, per poi tramandare ai nuovi arrivati quanto sia importante difendere la maglia dell’Use".

"Inutile ricordare le capacità tecniche – prosegue - indelebili rimarranno i 28 punti contro la Fortitudo al Paladozza, ma ancora più impresse nella mia mente rimarranno la caparbietà e la tenacia con cui è uscito più forte di prima dall’infortunio al ginocchio o la rabbia che ha tirato fuori questo inverno, quando da una situazione che stava scivolando di mano a tutti, ci ha preso per la maglietta e ci ha trascinati fuori. Un grande in bocca al lupo! E guarda di sposarti perché cominci ad essere vecchio".

