Giornata nazionale prevenzione uomo, stasera e domani la Loggia dei Lanzi sarà illuminata di azzurro

Una giornata completamente dedicata alla salute della sfera genitale maschile: è la prima Giornata nazionale prevenzione uomo lanciata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) per domani, accompagnandola con il ‘Percorso azzurro - LILT For men’,una campagna di informazione e visite gratuite per diffondere la cultura della prevenzione anche nell’uomo. Alla Giornata nazionale e al ‘Percorso azzurro’ ha aderito anche il Comune di Firenze illuminando, stasera e domani sera, a partire dalle 21.15, la Loggia dei Lanzi. La speciale illuminazione è a cura di Silfi spa.

In Italia sono proprio gli uomini quelli a cui vengono diagnosticati più tumori maligni. Si stima che dei circa 369.000 nuovi casi di tumore maligno, il 52% (circa 192.000) vengano diagnosticati negli uomini rispetto al 48% (177.000) nelle donne. Le neoplasie ‘esclusivamente’ maschili sono: il tumore alla prostata, che rappresenta la 6° causa di morte per gli uomini in tutto il mondo, il tumore al testicolo ed il carcinoma del pene, più rari ma comunque pericolosi.

La prevenzione e la diagnosi precoce oggi guariscono il 60% dei casi di cancro per questo LILT lancia una campagna informativa e propone controlli dedicati.

“Non è facile convincere gli uomini a sottoporsi a questo tipo di controlli - afferma il presidente LILT Firenze Alexander Peirano, - perché molto spesso sono tematiche considerate tabù. Nelle donne c’è più attenzione alla diagnosi precoce dei tumori femminili e il nostro obiettivo deve essere quello di informare al meglio affinché anche il sesso maschile faccia propria la cultura della prevenzione in particolare per questo tipo di tumori. La sensibilizzazione è anche rivolta alla istituzioni perché con la prevenzione si migliora la qualità della vita e si riducono le spese sanitarie e ringrazio l’assessore a Welfare e Sanità del Comune di Firenze Sara Funaro, che domani verrà a portare un saluto ai medici e ai volontari coinvolti nell’evento, per essere ancora una volta al nostro fianco”.

“Il Comune di Firenze aderisce alla prima Giornata nazionale prevenzione uomo lanciata dalla LILT - dichiara l’assessore Funaro - Per l’occasione, stasera e domani, la Loggia dei Lanzi sarà illuminata di azzurro, colore della campagna di informazione e visite gratuite che la Lega ha realizzato per promuovere la cultura della prevenzione maschile. Così facendo, vogliamo esprimere il nostro sostegno alla LILT nazionale e alla sezione fiorentina, che con i propri operatori e volontari svolge una preziosa attività sui fronti della prevenzione, dell’assistenza domiciliare e della riabilitazione oncologica. Illuminando per due sere di azzurro la Loggia dei Lanzi - conclude Funaro - vogliamo attirare l’attenzione dei cittadini e sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione anche per gli uomini, a cui vengono diagnosticati più tumori maligni. Nessuno di noi, né uomini, né donne, deve sottovalutare la prevenzione e la diagnosi precoce perché se le malattie vengono ‘prese’ in tempo si può guarire”.

La campagna

Per prevenire questi tumori occorre innanzitutto conoscerli, e per questo LILT ha deciso di lanciare una campagna ad hoc che va ad aggiungersi alle consuete campagne di prevenzione e informazione: in tutte le sezioni sarà disponibile il nuovo opuscolo informativo “Proteggiti dai colpi bassi”, con informazioni, dati e consigli per la prevenzione dei tumori dell’apparato genitalemaschile a 360 gradi. L’opuscolo e la campagna affrontano, infatti, non solo il più noto cancro alla prostata, ma anche i meno conosciuti tumori al testicolo e al pene.

Le visite di controllo

Il 14 giugno, inoltre, sarà possibile effettuare visite di controllo gratuite.

La LILT Firenze sarà presente in piazza Bartali (davanti alla COOP di Gavinana) con l’unità mobile dell’associazione e i medici che hanno aderito alla campagna, dalle 10 alle 18.

Per prenotare una visita basta chiamare la sede LILT allo 055.576939.

I monumenti si illuminano di azzurro

LILT ha recentemente siglato un protocollo di intesa con l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) per una collaborazione nella promozione della prevenzione oncologica.

Nelle notti del 13 e del 14 giugno i monumenti dei Comuni italiani aderenti all’iniziativa si illumineranno di azzurro, per promuovere Percorso azzurro.

Per ulteriori informazioni: LILT Firenze tel. 055/576939

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

