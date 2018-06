Giovanisì in tour, oltre 70 interessati alle opportunità della Regione

Si è svolta ieri a Fucecchio, di fronte a oltre settanta partecipanti, la decima tappa di “Giovanisì in tour: il progetto raccontato dai giovani toscani” , promosso dalla Regione Toscana e organizzato, in questa circostanza, in collaborazione con il Comune di Fucecchio e il Centro InformaGiovani e Servizio territoriale per l’impiego di Fucecchio. Protagonisti dell’evento sono stati direttamente i giovani beneficiari che, attraverso il racconto delle loro storie, hanno permesso di raccontare il progetto regionale Giovanisì. Sono le storie di chi ha aperto un’ impresa, di chi ha svolto il Servizio Civile, da chi ha fatto un tirocinio o di chi ha colto una delle tante opportunità per formarsi.

Davide e Iacopo hanno raccontato le loro storie legate al servizio civile regionale, svolte in due ambiti diversi ma accomunate dal valore di un’esperienza di cittadinanza attiva che contribuisce alla crescita individuale e allo stesso tempo ai servizi per la comunità locale.

Marco e Giusy, invece, hanno intrapreso il loro percorso di crescita attraverso l’opportunità del tirocinio. Per entrambi un modo per entrare in contatto con il mondo del lavoro e orientarsi nelle future scelte professionali. Irene ha spiegato come ha deciso di approfondire la propria formazione attraverso un corso tecnico, altamente specializzato, che le sta consentendo di acquisire le competenze necessarie per il lavoro che vorrà svolgere.

Insieme ai giovani, lo staff di Giovanisì, ha illustrato le misure e i bandi inseriti nel progetto regionale. L'evento, moderato da Davide De Crescenzo, direttore di intoscana.it, si è chiuso con le parole del vicesindaco Emma Donnini che, ringraziando il pubblico per la grande partecipazione, ha ricordato il percorso del Comune di Fucecchio negli ultimi venti anni nel campo delle politiche giovanili: un percorso ricco di progettualità e impegno al sevizio dei giovani in ogni ambito della loro crescita, dalla formazione al lavoro, agli eventi culturali.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

