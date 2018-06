Grosso ramo cade su tre auto, Stella (FI): "Urgente mappatura piante in città"

"Un grosso ramo si è abbattuto oggi su tre auto in viale Amendola a Firenze, per fortuna non ci sono stati feriti. E' l'ennesima tragedia sfiorata in 20 giorni in città: lo scorso 21 maggio in lungarno del Tempio un albero era caduto su un bus pieno di turisti, ferendone una dozzina. Chiediamo all'Amministrazione comunale di fare una mappatura urgente di tutte le piante a fusto che ci sono in città, prima che si verifichi nuovamente una disgrazia come quella del 2014, quando una bimba di 2 anni e sua zia vennero uccise da un grosso ramo staccatosi da un bagolaro al Parco delle Cascine". Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

"La nostra città - sottolinea Stella - ha un patrimonio notevole di piante e alberi, che però stanno invecchiando, molte sono malate e perciò pericolose. Non è un caso che sempre più spesso, quando piove o tira vento si deve fare la conta degli alberi caduti. Solo il caso ha voluto che negli ultimi quattro anni non ci siano stati morti, a fronte di decine di piante cadute. Palazzo Vecchio ha il dovere di incaricare gruppi di esperti di fare una celere mappatura del patrimonio arboreo cittadino, rendendo pubblici i risultati, e poi di agire di conseguenza in modo urgente, abbattendo le piante malate e a rischio caduta, sostituendole con alberi nuovi. Andare avanti così non è pensabile, ed è da irresponsabili".

Fonte: Consiglio regionale-Vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Stella

