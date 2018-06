Imprese al Centro, quattrocento curricula e altrettanti colloqui alla prima giornata

Maggior attenzione ai profili ricercati dalle aziende, una miglior selezione dei curriculum vitae inviati dai candidati in fase di prenotazione. In sintesi una qualità superiore dell’incontro fra domande e offerta di lavoro.

La prima giornata di Imprese al Centro ha fatto registrare queste novità e ‘contato’, per la precisione, 398 curricula depositate nei vari tavoli delle aziende presenti al Chiostro degli Agostiniani, per altrettanti colloqui svolti ‘in diretta’ durante la kermesse dedicata all’incontro fra aziende e persone in cerca di lavoro o di nuova occupazione.

Questa mattina, mercoledì 13 giugno la prima giornata, domani si replica sempre dalle 9 alle 14.

Al seminario di apertura è intervenuto anche l’assessore alle attività produttive del Comune di Empoli Antonio Ponzo Pellegrini, il suo messaggio era rivolto alla prossima edizione: «Più che Imprese al Centro dovremmo chiamare questo evento ‘Persone al Centro’. Con questo voglio far capire che il nostro obiettivo deve essere quello di far incrociare le esigenze dei lavoratori con quelle degli imprenditori, più che delle imprese. Donne e uomini qui al Chiostro parlano, si confrontano e si conoscono. Solo così può nascere un nuovo rapporto di lavoro, perché sono le persone che fanno le imprese».

ASEV, Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa ha curato l’evento per conto del Consorzio Lavoro, che gestisce tutti i Centri per l’Impiego toscani; la manifestazione è finanziata dalla Regione Toscana, col patrocinio del Comune di Empoli.

OBIETTIVO - L’evento è rivolto a favorire l’incontro tra aziende e persone che cercano lavoro attraverso la predisposizione di stand dove aziende,associazioni datoriali, consulenti del lavoro, operatori del Centro per l’Impiego di Empoli e Castelfiorentino, agenzie interinali, potranno ricevere curriculum e dare informazioni sulle proprie attività. Il Chiostro degli Agostiniani si trasformerà dunque in una piazza aperta, in un’agora dove conoscersi e scambiarsi informazioni, offerte e proposte: ogni azienda ha a disposizione uno spazio dove può svolgere colloqui, anche mirati. È possibile partecipare in entrambi i giorni, in modo completamente gratuito, anche ai seminari che verranno organizzati per presentare le offerte e le opportunità formativa e di sostegno ai giovani del Progetto Giovani Si della Regione Toscana.

Le aziende presenti domani 14 Giugno:

Hub 1000, Timenet, Voipvoice, Pellemoda, Castelfalfi Resort, Marzi e Fulignati, Alleanza Assicurazioni, Bar Vittoria, La Fonte del Gelato, Biba Calzature, Orienta, Co&So (Info 2000, Promocultura, Geos), Confersercenti e Concommercio, Cna e Confartigianato e Kunher.

