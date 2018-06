La Lega chiede l'immediata chiusura dei campi rom: la raccolta firme

“Anche a seguito del tragico fatto accaduto domenica scorsa-afferma Jacopo Alberti, Consigliere regionale della Lega-abbiamo, pertanto, deciso di promuovere un’apposita raccolta firme per chiedere l’immediata chiusura dei campi rom.” “Un’iniziativa che si concretizzerà-prosegue il Consigliere-tramite il collocamento di un apposito gazebo posizionato, nella giornata di sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00, in Piazza Dalmazia.” “Non è più, infatti, accettabile-precisa Alberti-che esistano questi accampamenti in cui risiedono abusivamente persone, spesso dedite ad attività delinquenziali; gli onesti cittadini di Firenze vanno pienamente tutelati da questi individui che vivono quotidianamente di espedienti.” “Per quanto riguarda lo smantellamento del Poderaccio-conclude seccamente Jacopo Alberti-vogliamo rassicurare il Sindaco Nardella che il lavoro di azzeramento del campo, previsto a suo dire in diciotto mesi, lo concluderemo noi! A buon intenditore….”

Fonte: Gruppo Lega

