L'estate Uisp è 'Palestre all'aperto'

Piazze e giardini sotto casa diventano Palestre all’aperto con Uisp. È ripartito il progetto dell’assessorato allo Sport che ha lo scopo di promuovere e valorizzare l’attività fisica per tutti. I corsi, per il quarto anno consecutivo, sono organizzati da Uisp Firenze.

L’attività proseguirà anche a luglio e a settembre.

Dieci le piazze coinvolte, due per ogni Quartiere, tre giorni a settimana per allenarsi insieme a un istruttore Uisp seguendo un programma studiato in base alle diverse esigenze.

Le palestre all’aperto edizione 2018 sono: Cascine Quercione e giardino piazza D’Azeglio nel Quartiere 1, giardini del Cenacolo a San Salvi e parco di villa Favard nel Quartiere 2, giardini di piazza Elia dalla Costa e giardini di viale Tanini nel Quartiere 3, Boschetto di Soffiano e villa Vogel nel Quartiere 4, giardini Medaglie d’oro e giardino Baden Powell nel Quartiere 5. Un modo per valorizzare quindi gli spazi verdi cittadini e ampliare l’offerta delle attività sportive da poter praticare all’aria aperta soprattutto per adulti e persone anziane.

Le attività, ripartite da lunedì, si terranno fino al 28 luglio per poi riprendere ai primi di settembre. L’appuntamento è tre giorni a settimana dalle 9 alle 10.30. L’adesione all’attività è volontaria e gratuita e non serve iscrizione preventiva.

Programma delle attività nei giardini di quartiere Quartiere 1

11 giugno - 27 luglio

Cascine Quercione

lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 - 10.30

12 giugno - 28 luglio

Giardino Piazza D'Azeglio

martedì, giovedì e sabato ore 9.00-10.30 Quartiere 2

11 giugno - 27 luglio

Parco di Villa Favard

lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 - 10.30

12 giugno - 28 luglio

Giardini del Cenacolo (San Salvi)

martedì, venerdì e sabato ore 9.00-10.30 Quartiere 3

11 giugno - 27 luglio

Parco Elia della Costa - Giardini Pubblici lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 - 10.30

12 giugno - 28 luglio

Giardini viale Tanini

martedì, giovedì e sabato ore 9.00-10.30 Quartiere 4

11 giugno - 27 luglio

Boschetto di Soffiano

lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 - 10.30

12 giugno - 28 luglio

Villa Vogel

martedì, giovedì e sabato ore 9.00-10.30 Quartiere 5

11 giugno - 27 luglio

Giardini Medaglie d'Oro

lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 - 10.30

12 giugno - 28 luglio

Giardino Baden Powell

martedì, giovedì e sabato ore 9.00 - 10.30

Informazioni:

Tel. 055.6583506

E-mail: anziani@uispfirenze.it

Fonte: Uisp Comitato Firenze - Ufficio Stampa

