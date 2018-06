Mamma vince mezzo milione di euro in immobili: la fortunata vincitrice a Lucca

Si è presentata oggi negli uffici Sisal di Roma la fortunata “Mamma” - nome di fantasia del concorso n. 137 del 17 maggio scorso di VinciCasa, grazie a una giocata effettuata a Lucca.

Il premio, costituito da 500.000€, sarà così ripartito:

- 200.000€ corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo;

- la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

“Mamma”, è una donna ormai in pensione. Per 40 anni ha lavorato come operaia in un’industria metalmeccanica ma per lei è sempre stato il suo secondo lavoro, dopo la famiglia. Ora, infatti, con orgoglio, quando parla di sé con fare spavaldo e fiero, dice solo che ha un marito, due figli ed è pensionata. È tutto quello che vuole, solo e unicamente una famiglia. Ed è felice così.

Oltre alla speranza di poter vincere, gioca soprattutto per passare un po’ di tempo, per fare un giretto, quattro chiacchiere. Le piace molto giocare anche a tombola,” …ma si sa, non tutti hanno il tempo che ho io. Tanti miei amici, ancora lavorano”.

La vincitrice avrà tempo due anni per scegliere la casa più adatta alla sua famiglia. “Resterò a Lucca o nei dintorni. Il mio mondo è tutto qui e ora che ho una casa so per certo che le radici sono solo gli affetti. Non andrei mai lontano dai miei figli e con questa casa resterò vicino a loro tutta la vita”.

Fonte: Sisal

