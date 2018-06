Omaggio a Fabrizio De André al Teatro Era di Pontedera

Lunedì 25 giugno, a quasi quaranta anni dalla pubblicazione dello storico doppio LP live, l’Orchestra Stefano Tamburini, formata dagli allievi e dai docenti dell’Accademia della Chitarra Musica&C. di Pontedera, rende omaggio, con una serata di solidarietà per Bhalo oltreché di grande talento, a questo caposaldo della storia della musica italiana con un’accurata selezione di 11 brani di Fabrizio De André, mantenendo intatti gli arrangiamenti della PFM.

La preparazione del concerto ha richiesto un impegno di notevole portata sia per gli allievi che per i docenti-arrangiatori dell’Accademia, durato oltre sei mesi, poiché non esistendo in commercio spartito alcuno è stato necessario trascrivere “a orecchio” ogni singola nota, ridistribuendo fra i diversi strumenti di oltre 50 elementi le stesse melodie che musicisti del calibro di Franco Mussida (chitarre), Lucio Fabbrio (violino), Franz Di Cioccio (percussioni) suonarono nel tour che tra il 1978 e il 1979 portarono i P.F.M. e De André in giro per l’Italia e da cui furono tratti i due indimenticabili album.

La voce di De André sarà interpretata da cinque talentuose allieve delle classi di canto dell’Accademia (Zoe Ciulli, Maria Elena Di Sarli, Erica Macchi, Daria Paola ed Eva Silvestri), metafora dell’eterna attualità che le melodie di Faber hanno ormai assunto, proprio come accade ai grandi classici.

La direzione musicale è affidata al Maestro Giovanni Sbolci, Maestro dell’orchestra fin dalla sua nascita, dieci anni fa, mentre l’organizzazione generale è a cura del Direttore della scuola di musica, Luigi Nannetti.

L’invito rivolto a tutti e a tutte, dunque, è per lunedì 25 giugno, nella splendida cornice del Teatro Era di Pontedera: il concerto sarà aperto dal Coro di Voci Bianche ‘Mi Cantino’, diretto dal Maestro Auro Maggini, e dalla JuniOrchestra, diretta da Luigi Nannetti, formati dagli allievi e dalle allieve under 12 dell’Accademia. Sarà una magnifica serata di musica e solidarietà.

Per prenotare scrivere, entro il 22 giugno, una mail a comunicazione@bhalobasa.it o un messaggio WhatsApp (no sms o telefonate) al numero: 349/4298444 entro il 22 giugno. Ingresso a offerta, il ricavato confluirà nel progetto “Una scuola per l’infanzia a Toécé”, in Burkina Faso. A questo progetto Bhalobasa ha dedicato anche la cena annuale di Lavaiano del 9 giugno scorso, con 370 ospiti, per riuscire, nel più breve tempo possibile, a costruire la scuola.

