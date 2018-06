Piombino-Firenze in bus, tornano i collegamenti quotidiani Tiemme

Tornano a partire da sabato 16 giugno i collegamenti quotidiani in bus tra Piombino e Firenze. Fino al 9 settembre 2018 il servizio a prenotazione di Tiemme sarà disponibile tutti i giorni, festivi compresi, con una partenza giornaliera da Firenze (ore 10) ed una da Piombino (ore 14.30).

Gli orari

Da Piombino la corsa di andata parte dal porto alle 14.30 e quindi transita dalla stazione Fs alle 14.35. Il bus si ferma anche a San Vincenzo alle 15.05, nella zona del cavalcavia, e quindi prosegue per Firenze, dove il capolinea è fissato nel piazzale Montelungo, in prossimità del binario 16 della stazione Fs di Santa Maria Novella, con arrivo alle 17.10. Da Firenze la partenza (sempre da piazzale Montelungo) è prevista alle 10 con arrivo a Piombino (stazione Fs) alle 12.40.

Biglietti

Il viaggio di sola andata costa 14,50 euro per la tratta Piombino-Firenze mentre quella San Vincenzo-Firenze prevede una tariffa di 13,50 euro. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata alla biglietteria Tiemme di Piombino in via Leonardo da Vinci e a Firenze alla biglietteria di Busitalia all’interno dell’Autostazione dei bus, oltre che nei punti vendita abilitati e on line tramite il sito www.tiemmespa.it. I bambini sotto i 2 anni di età viaggiano gratis ma è comunque obbligatoria la prenotazione.

Per informazioni e dettagli è possibile chiamare l'800-922.984 da telefono fisso e l'199-168.182.

Fonte: Tiemme Spa

