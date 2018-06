Rf Antincendio e La Torre esultano: cala il sipario a Monteboro per il calcio a 7

A Monteboro cala il sipario sulla stagione di calcio a 7 amatoriale Uisp Empoli Valdelsa. Le finalissime di Coppa Uisp e di Coppa del Circondario hanno premiato, rispettivamente, RF Antincendio e La Torre che hanno avuto la meglio nel confronto diretto con Ristostar e Monteboro Fc. Straordinaria la prestazione sciorinata da capitan Andrea Cerrini e compagni che ha consentito ai nerocelesti dell'RF Antincendio di imporsi per 7-3 nei confronti dei quotati limitesi del Ristostar. Una prova di forza collettiva che ha visto i ragazzi di Alessio Montagnani andare in rete ben sette volte con sette marcatori diversi. Dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo sul risultato di 2-1, grazie alle reti firmate da Bartolini e Scalia, l'RF Antincendio ha dilagato nella ripresa con Morelli e Allegri portandosi sul 4-1. I biancorossi del Ristostar provano a riaprire il match grazie agli spunti vincenti di Morzetta, Spera e Amoruso, ma i nerocelesti mantengono la distanza di sicurezza andando ancora a segno con D'Alessandro, Abruzzese e Faraoni. Sette marcatori diversi per una prestazione corale di livello assoluto che ha permesso a capitan Cerrini e soci di conquistare l'ambita Coppa Uisp. Non è mancato lo spettacolo neppure nella finalissima di Coppa del Circondario tra Monteboro Fc e La Torre, andata in scena in contemporanea. Ottimo l'approccio alla gara degli arancioni del Monteboro Fc che si portano avanti 2-0 grazie alle segnature di Gaccione e Spanò. La Torre dimezza lo svantaggio grazie a un'azione personale di Lo Baido ma viene punito ancora una volta dall'ispirato Gaccione che permette a capitan Paolo Manzi e compagni di chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio per 3-1. Nel secondo tempo Matteucci suona la carica portando la Torre sul 2-3, prima che Lo Baido e lo stesso Nicola Matteucci completino il sorpasso. Al Monteboro Fc non basta il sigillo di Elia Bagni perchè Saurini pone la propria firma sul quinto gol della Torre che vale il 5-4 finale in favore dei biancorossi di mister Filippo Donori. La Coppa del Circondario finisce così nelle mani di capitan Alessio Giommetti e soci. Prima di mandare agli archivi un'altra entusiasmante stagione di calcio a 7, c'è spazio per la consegna, da parte del responsabile S.d.A. Calcio Uisp Empoli Valdelsa, Roberto Cellai, della coppa di campione al Villanova, team che ha trionfato in campionato, e della Coppa Disciplina alla Stanza, formazione leader nella speciale classifica del fair play.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

