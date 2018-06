Rsa, open day a Montaione: incontro e mostra fotografica a Villa Serena

La Residenza per anziani VILLA SERENA nel Comune di Montaione, da alcuni anni fa parte del Network “ONDA”, un Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di genere che promuove e tutela il diritto alla salute secondo principi di equità e pari opportunità, con particolare riguardo anche alle Residenze per anziani attente al benessere e alla dignità dei propri ospiti.

ONDA, dal 2016, attribuisce il riconoscimento dei bollini rosa argento alle Residenze per Anziani pubbliche o private accreditate e in possesso di requisiti indispensabili per garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti, rappresentati per la maggioranza da donne anziane. In tutto sono 99 le RSA italiane che hanno ottenuto tale riconoscimento e solo 3 in Toscana, Villa Serena ha ottenuto 2 bollini su un massimo di 3.

I Bollini RosaArgento di Onda sono un ‘guardarsi’ dentro delle strutture socio sanitarie per far fronte, con efficacia, ai problemi degli anziani.

In ottica di ‘sharing economy’ sono un ‘TripAdvisor sociale’.

Le R.S.A. aderenti al network, in occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza degli abusi sulle persone anziane indetta dall’OMS, potranno “aprire le porte” alla popolazione organizzando, a seconda delle singole possibilità visite guidate, iniziative, altre attività.

Villa Serena ha aderito a questo primo OPEN DAY nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, e organizza per Venerdì 15 giugno un incontro pubblico sul tema:

“ I DIRITTI DI CITTADINANZA A QUALUNQUE ETA’ :

DALL’ACCESSO AI SERVIZI AGLI ABUSI SULLE PERSONE ANZIANE”

dalle ore 9.30 nella sala Teatro di Villa Serena

Partecipano:

Paolo Pomponi – Sindaco di Montaione e delegato del sociale dell’Unione dei Comuni

Delio Fiordispina – Direttore Residenza per anziani Villa Serena

Lucia Taddei – Comitato familiari di Villa Serena

Mario Battistini – Segreteria provinciale SPI-CGIL di Firenze

Ore 12.00 PRESENTAZIONE del progetto e inaugurazione della MOSTRA DELLE OPERE E DELLA GALLERIA FOTOGRAFICA

“STORIE AD ARTE . Il Museo BeGo di Castelfiorentino per le persone con Alzheimer e chi se ne prende cura in collaborazione con l’artista Marco Borgianni”

(La mostra resterà aperta nei locali di Villa Serena fino al 1° luglio)

ore 12.30 Buffet, preparato dalla cucina di Villa Serena

ore 14.00 in occasione dell’ open day della struttura, promosso da ONDA, saranno organizzate Visite guidate di Villa Serena e dei nuclei Alzheimer.

Fonte: Residenza per anziani Villa Serena

