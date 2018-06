Saltavanti, dalle nazionali di Cattolica titoli iridati per le giovanissime atlete

Ancora tantissimi ori per la Saltavanti alle gare nazionali di Cattolica. Si chiude il secondo week end con le gare nazionali UISP di mini3, mini4 e specialità.

Anche a questo giro la Saltavanti porta a casa molti titoli di campionesse nazionali sia nelle classifiche generale che agli attrezzi. Si aprono le danze con Aurora Peruzzi che si classifica seconda in generale, vince alla trave e seconda alle parallele; Ginevra Campobasso sedicesima in generale, campionessa nazionale al corpo libero e seconda a parallele; Caterina Zaraffi diciassettesima in classifica generale, tutte e tre nella categoria mini4 individuale junior.

La squadra senior di mini4 composta da Gaia Sortino e Ilenia Del Picchia seconde con Ilenia campionessa nazionale al volteggio e Gaia vice alle parallele.

La squadra junior sempre di mini4 con Martina Bagnoli, Daniela Gambino e Maddalena Andreuccetti si piazza quinta, con Maddalena 3 alla trave.

Poi le nostre piccole della specialità: Cassandra Abello campionessa nazionale alle parallele e vice alla trave, Aurora Dossena seconda alle parallele e terza alla trave . Infine la nostra Giulia Cecchi nonostante un infortunio raggiunge il quinto posto a parallele.

Nella categoria mini3A individuale allieve 2008 Sara De Luca conclude con un quinto posto a causa di una caduta a trave, vince il trampolino, seconda a corpo libero e terza a volteggio. Giusy Fatigati (2008) con qualche imprecisione arriva sedicesima.

Federica Saracino, classe 2009, diventa campionessa nazionale! Vince anche il volteggio e il corpo libero e terza a trave in mini3A individuale allieve 2009.

Eleonora Madia si aggiudica il quinto posto e diventa campionessa al volteggio in mini3A individuale senior.

Sofia Masoni, dopo un importante infortunio, riprende a gareggiare alla trave e al coprono libero proprio al campionato nazionale in mini3B individuale junior. Il quarto posto di Margherita Zavaglini in mini3B individuale senior che avrebbe meritato di più ma che comunque porta a casa il primo posto alle parallele e il secondo posto a corpo libero e trampolino.

Infine il bellissimo podio di Emily Chiarello terza nella classifica generale, che vince anche le parallele e il corpo libero in mini3B individuale allieve.

Fonte: Saltavanti Empoli

