Si arrampica sullo scivolo di Palazzo Strozzi, bloccato da agenti

Un 52enne, originario dell'Est Europa, si è arrampicato questa mattina sul tetto di uno degli scivoli 'a tubo' allestiti nel cortile rinascimentale di Palazzo Strozzi a Firenze nell'ambito di 'The Florence experiment'.

Il 52enne aveva con sé un suo dipinto, e l'intento con il quale si è arrampicato sullo scivolo era quello di chiedere di poter esporre la sua opera nel palazzo per venderla. I poliziotti lo hanno bloccato e portato in questura. L'uomo ora rischia una denuncia e la sua posizione è al vaglio degli agenti. Nel 2015 era già stato denunciato a Firenze per atti osceni in luogo pubblico, per essersi denudato davanti al Duomo.

