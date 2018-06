Sparo in aria durante la tentata rapina al distributore di Quarrata

Sparato un colpo di pistola, senza causare feriti, durante una rapina al Total Erg di Quarrata, nella frazione di Catena. I fatti sono avvenuti prima delle 20 di oggi: i due malviventi erano a bordo di una moto Honda rubata poco prima a Signa. La titolare della stazione è stata aggredita perché i ladri volevano appropriarsi del marsupio colmo di soldi che la donna aveva allacciato ai fianchi. Il colpo di pistola scacciacani è stato esploso per intimidazione. Il tentativo non è andato in porto e i ladri sono scappati, dopo che la moto ha sussultato perché non partiva. I carabinieri sono ora sulle loro tracce.

Tutte le notizie di Quarrata