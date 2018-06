Stella (FI): "No Rom in case popolari. Sindaco sgomberi campi in 18 ore"

"Il sindaco Nardella ci promette che entro 18 mesi sgombererà i campi Rom di Firenze. E' un tempo troppo lungo, bastano 18 ore per smantellare questi veri e propri ricettacoli di criminalità e violenza. Ma soprattutto, vigileremo e combatteremo contro l'ipotesi che sta circolando a Palazzo Vecchio, di assegnare ai nomadi case popolari nella periferia fiorentina". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

"Se davvero il Comune dovesse decidere di assegnare gli alloggi Erp ai rom - argomenta Stella - si tratterebbe di una scelta che ci troverebbe contrari in maniera assoluta e radicale. Non si possono scaricare sulle periferie problemi che la sinistra (che governa da sempre al Comune e in Regione) avrebbe dovuto affrontare diversi lustri fa, quando noi del centrodestra abbiamo a più riprese chiesto di affrontare la questione, invitando a chiudere i campi Rom. Non è neppure giusto nei confronti dei tanti italiani bisognosi in lista per un alloggio popolare".

Stella invita poi Palazzo Vecchio e Casa S.p.A a "fare un check di tutti gli stranieri assegnatari di case popolari, e nel caso risultino pregiudicati, ad avviare le procedure per la revoca dell'alloggio. Tre Rom coinvolti nei fatti tragici di via Canova - ricorda il vicepresidente dell'Assemblea toscana - vivevano in abitazioni Erp, nonostante fossero già stati condannati per rapina aggravata, riduzione in schiavitù di minore, spaccio di droga e sfruttamento della prostituzione".

Fonte: Consiglio Regionale-Segreteria Vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Stella

