Vandali al parcheggio multipiano, Poggianti (Centrodestra) propone il 'pool antidegrado'

“In plurime occasioni sono state segnalati, sia a me sia alle Forze dell'Ordine, vari episodi di disturbo della quiete pubblica e di vandalismo tra Via E. De Amicis, Via Ricasoli e Via XI Febbraio, in particolare all’interno del parcheggio rialzato della stazione ferroviaria (MetroPark) e nel vicino giardino pubblico.” – così Andrea Poggianti, Capogruppo e Consigliere Comunale del Centrodestra di Empoli.

Tali eventi si manifestano quasi con regolarità nelle ore notturne e nel fine settimana, destando seria preoccupazione da parte dei residenti. Il disagio è fondato non solo sulla serie di schiamazzi, urla e musica ad alto volume fino a tarda notte da parte di persone dedite a consumare alcool, ma soprattutto sui comportamenti di questi ultimi in spregio totale del bene pubblico e delle auto parcheggiate in prossimità. Celandosi nell'oscurità del giardino di Via XI febbraio e nella penombra del MetroPark della stazione ferroviaria, i suddetti vandali si “divertono male”: prima spaccando le bottiglie di vetro delle bevande appena consumate, poi utilizzando gli estintori del MetroPark per ricoprire le macchine della schiuma contenuta al loro interno. L’ultimo di una serie di episodi è avvenuto proprio nella notte di martedì 12 giugno 2018.

Poiché è tema caldo dell’ultimo mese l’approvazione del DASPO urbano, provvedimento approvato dal PD come se fosse la panacea a tutti i mali ed ai problemi di decoro urbano e sicurezza, mi chiedo il motivo per cui ad oggi ancora continuano imperterriti casi di questo calibro in pieno centro di Empoli. – chiosa Andrea Poggianti, Consigliere Comunale del Centrodestra di Empoli - Il DASPO approvato si applica, infatti, tanto alle aree verdi, quanto alla stazione ferroviaria, di cui il parcheggio è parte e pertinenza.

Entrambe le zone, poi, sono coperte da videocamere di sicurezza, allora per quale motivo ancora non si è scritta la parola fine al problema che è stato denunciato da tempo dai residenti?

Presenterò un’interrogazione al Sindaco Barnini nel Consiglio Comunale di lunedì prossimo, 18 giugno 2018, per conoscere quali sono stati e quali saranno i provvedimenti che assumerà per tutelare l’ordine pubblico in queste zone, - conclude il Capogruppo del Centrodestra, Poggianti - tuttavia ribadisco ancora una volta la mia opinione che la sicurezza non si fa a suon di slogan (che sia Daspo o controllo del vicinato) come l’attuale maggioranza PD, ma investendo concretamente sulla Polizia Municipale e promuovendo un “pool anti-degrado”, composto da uomini e donne di tutte le Forze dell’Ordine, che giorno e notte presidi il territorio.”

Fonte: Il Centrodestra per Empoli

