A Pistoia arriva la Festa Europea della Musica

In occasione della Festa Europea della Musica che si celebra ogni anno il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, a Pistoia dal 17 al 24 giugno è in programma una ricca rassegna di eventi, a ingresso libero, organizzata dal Comune con la sponsorizzazione di Farcom spa Farmacie Comunali Pistoiesi e Publiacqua.

La festa della musica pistoiese si svolgerà in vari luoghi della città: dai giardini ai musei, dai luoghi di culto al carcere, nelle strade e nelle piazze. In calendario figurano concerti di vari generi musicali con i contributi della scuola di musica e danza Teodulo Mabellini, dell’Accademia di musica internazionale per organo “Giuseppe Gherardeschi”, dell’orchestra Maberliner, della Fondazione Tronci, dell’A.S.C.D. Silvano Fedi, di Menichini Musica, delle bande cittadine, con cantanti solisti, gruppi giovanili e cori, ossia di tutti coloro che fanno della musica una professione e una passione.

Ecco in dettaglio il programma della Festa Europea della Musica a Pistoia.

Domenica 17 giugno

Alle 16.30 nella scuola di musica e danza Mabellini si svolgerà la Festa della Musica con musica classica e moderna, danza e laboratori con i professori e gli allievi della scuola in luoghi consueti e nascosti del giardino e della Villa di Scornio. La giornata è a cura della scuola di musica e danza Mabellini.

Lunedì 18 giugno

Alle 15.30 nella Casa Circondariale di Pistoia si esibiranno i Poker mutanda con Rony Bargellini (organetto diatonico e fisarmonica), Raniero Biondi (basso), Alberto Marini (batteria) Ferruccio Scorcelletti (chitarra e voce). Merenda per tutti offerta dall'Associazione Il Delfino (che svolge attività di volontariato in carcere) in collaborazione con la sezione soci di Pistoia di Unicoop Firenze. Il concerto non è aperto al pubblico.

Martedì 19 giugno

Alle 21 nel cortile del Palazzo comunale è in programma Viaggio attraverso le musiche del mondo, vicine e lontane con Alessandra Altera, voce solista; Laura Balla, organetto diatonico; Filippo Basta, armonica cromatica a bocca; Marco Benvenuti, percussioni; Angelo Fraioli, sax contralto e cori; Marco Fraioli, chitarra acustica; Gioia Longo, sax contralto; Sara Paulli, sax contralto e cori; Matteo Sale, basso elettrico; Mirella Taglienti, violoncello; Enrico Tesi, sax tenore; dirige Andrea Coppini. Si tratta del progetto Mabe Labo World di Andrea Coppini e Riccardo Tesi, a cura della scuola di musica e danza Mabellini. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale.

Mercoledì 20 giugno

Alle 21 nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, in piazza dello Spirito Santo, Vienna, Napoli, Parigi. Arie da camera fra ‘700 e ‘800 con Bianca Barsanti, soprano e Michele Salotti, fortepiano. A cura dell’Accademia internazionale d’organo “Giuseppe Gherardeschi”.

Giovedì 21 giugno

Alle 17 nella Fondazione Tronci, in corso Gramsci 37, si terrà un seminario-concerto per adulti e bambini, a cura di Matteo Cammisa.

Sempre alle 17 nel Giardino Volante, via degli Armeni, la Babbalocca presenta Il costume da lupo, spettacolo per bambini fra parole e musica.

Dalle 18 alle 22 in via Cavour, davanti la chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, Non sparate sul pianista! Un pianoforte sarà a disposizione di chi vuole suonarlo. Informazioni e prenotazioni a PistoiaInforma numero verde 800-012146.

Alle 21 nell'Antico Palazzo dei Vescovi, sala dell’Arazzo Millefiori, Come again, sweet love…brani di John Dowland con Giulia Bravi, Francesca Ciattini e Angjela Ramaj (soprani) e Riccardo Bini (chitarra). A seguire Primavera, esibizione di una classe di danza della scuola di musica e danza Mabellini, con la coreografia di Luca Tonini, sulla musica di Antonio Vivaldi. Entrambi gli interventi sono a cura della scuola Mabellini. Al termine Cristina Tuci, responsabile del Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi, parlerà dell’Arazzo Millefiori. La sala è stata gentilmente concessa dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia.

Dalle 17.30 nella Galleria Nazionale, Musiche diverse in città, a cura di Menichini Musica.

Alle 21 a Palazzo Fabroni Concerto jazz VOLARE … LONTANO LONTANO: Modugno e Tenco per un incontro d’autore con Silvia Benesperi (voce), Mirco Capecchi (contrabbasso), Piero Frassi (pianoforte), Andrea Melani (batteria). L'appuntamento è a cura dalla scuola di musica e danza Mabellini. In occasione del concerto del 21 giugno a Palazzo Fabroni dalle ore 21 alle ore 23 è possibile visitare gratuitamente la mostra Marco Delogu/Asinara. Info www.musei.comune.pistoia.it.

Dalle 21.30 nelle vie e piazze del centro appuntamento con Gli Archimossi, una street band al femminile di soli archi che festeggia il solstizio d’estate. L’iniziativa è a cura del Centro Commerciale Naturale.

Venerdì 22 giugno

Alle 18.30 in piazza della Sapienza Solstizio in Musica, concerto dell’orchestra Maberliner.

Alle 21 nella Cattedrale in via Pertini, Ultramaratona Rock, in collaborazione con Santomato live e il Comitato Organizzatore Ultramaratona Pistoia – Abetone.

Alle 21 nel cortile del Palazzo comunale Concerto nella corte, a cura della Filarmonica Borgognoni (dirige il maestro Carlo Cini). In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale.

Sabato 23 giugno

Alle 18.30 nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola Concerto d’organo del Maestro Umberto Pineschi, a cura dell’Accademia internazionale d’organo Giuseppe Gherardeschi.

Alle 21 nella biblioteca San Giorgio, si esibiranno Gli scapigliati con Natalia Michelozzi (voce) e Francesco Poli (chitarra); a seguire ci sarà Francesco Biadene (voce e chitarra) e infine Le Figliole con Pamela Cerchi al violino, voce, charango, percussioni; Rachele Giannini chitarra, voce e chitarra battente; Satì Piastrelli ukulele, chitarra, voce, percussioni.

Alle 21 nella Cattedrale di via Pertini Ballare per gli altri, esibizione delle scuole di ballo di Pistoia a cura del Comitato Organizzatore Ultramaratona Pistoia – Abetone.

Domenica 24 giugno

Alle 11 nel Parterre di piazza San Francesco, Aperitivo musicale, dopodiché dalle 16 alle 17.30 Parterre Big Band, con musica swing and jazz. Alle 18 musica con gli allievi della Filarmonica Borgognoni. Alle 21.30 Quartetto di sassofoni e alle 22 Amena, quintetto di clarinetti. Gli appuntamenti sono a cura della Filarmonica Borgognoni.

Alle 16.30 in piazza San Bartolomeo Quando la banda arrivò, intrattenimento musicale della Banda comunale per festeggiare l’arrivo di Francisco Sancho, il pellegrino che ha percorso il Cammino di San Bartolomeo.

Alle 18 nel giardino ritrovato de’ Pappagalli, Pomeriggio musicale con il gruppo spontaneo della Borgognoni.

Alle 21 al Mèlos, via dei Macelli 11, Rock & Blues e dintorni… con Alessandro Gonfiantini alla chitarra acustica, le Electric G. Experience (Serena Frosini, voce; Mariachiara Lo Vetere, chitarra; Sara Maraghelli, batteria; Giulia Motroni, basso) e infine I 2 Mendi(canti), Nicola Buscioni, cajon, voce e Simone Pacini, chitarra acustica.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare Pistoiainforma all' 800-012146 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 13.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

