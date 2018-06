Accordo Defi-Pratesi, il sindaco Lunardi: "Passo importante per il futuro dei lavoratori"

Piena soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Serravalle Pistoiese dopo l’accordo siglato ieri in Regione Toscana per la risoluzione della complessa vicenda Defi-Pratesi dove per i 51 dipendenti si erano aperte le procedure di licenziamento.

“Un importante passo in avanti per garantire un futuro lavorativo a tante persone” - ha dichiarato il Sindaco Lunardi presente ieri al tavolo di trattative in Regione Toscana.

“L’impegno della cooperativa Mexis ad assumere una parte dei dipendenti della Defi – Pratesi” - prosegue Lunardi - “è di buon auspicio per la risoluzione di una vicenda che ha messo in crisi molte famiglie del nostro territorio”.

“Speriamo” - dichiara Lunardi - “che anche per i restanti lavoratori possa aprirsi in futuro uno spiraglio verso la loro assunzione magari anche in altre realtà lavorative”.

“Ringrazio la Regione Toscana, ed in particolare il Consigliere per il Lavoro Gianfranco Simoncini” - conclude Lunardi - “per il lavoro svolto e l’impegno profuso per risolvere la vicenda”.

