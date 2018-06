Arti marziali miste in gabbia esagonale: torna il Matside a Pontedera

Domenica prossima, 17 Giugno alle ore 21,00, ritorna a Pontedera la manifestazione di arti marziali miste in gabbia esagonale che già nella prima edizione aveva riscosso notevole successo di pubblico.

La manifestazione che si terrà al Palazzetto Comunale della Bellaria ha il patrocinio del Comune di Pontedera per il livello internazionale degli incontri che vedranno fronteggiarsi atleti provenienti da molti paesi europei.

Il Presidente della Matside di Pontedera, Alessandro Filippi si dichiara felice di essere riuscito a portare a Pontedera un evento così importante e conosciuto nel mondo delle arti marziali, grazie anche al supporto organizzativo di Bernardo Serrini, caposcuola internazionale e fondatore della Matside ove confluiscono le maggiori scuole europee di tale disciplina.

“Voglio onorare in questo modo il cinquantenario del titolo mondiale di Sandro Mazzinghi nell’ormai storico incontro con Ki Soo Kim e l’impegno profuso dall’Assessore allo Sport Matteo Franconi, sempre pronto a promuovere e sostenere lo sviluppo delle discipline sportive. Ed è l’omaggio verso Pontedera dove opero ormai da anni con la mia palestra di arti marziali”.

Il Main Event della serata sarà sicuramente l’incontro tra Riccetti e Bazelak che si contenderanno la cintura messa in palio dalla Figma, la Federazione di riferimento in Italia per Grappling ed MMA.

L’atleta pisano ha molti sostenitori ed è conosciuto per le sue alte potenzialità agonistiche. Si prevede affluenza di pubblico da tutta la regione per una magnifica serata densa di spettacolo ed emozioni.

Fonte: Ufficio stampa

