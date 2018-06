C. S. Scandicci, tutte le novità della stagione 2018/2019

Il C.S. Scandicci 1908, nella persona del Presidente, Arch. Fabio Rorandelli, rende note le prime novità per la prossima stagione sportiva 2018/2019.

Ai vertici della Prima Squadra è confermato, nel ruolo di Direttore Sportivo, Lorenzo Vitale che, insieme alla società, ha scelto di affidare la guida della prima squadra nel prossimo campionato di Serie D a Claudio Davitti, attuale allenatore degli Allievi (impegnati nelle final six). La scelta dell'allenatore completa il percorso che ha avuto inizio con la riacquisizione del Club da parte dell'attuale proprietà.

"Lo Scandicci deve essere una scuola di sport, un trampolino di lancio per i nostri giovani atleti e, perché no, anche per i nostri tecnici e dirigenti". E continua il Presidente: "Il nostro obiettivo è quello di realizzare una società che, attraverso il lavoro quotidiano e una seria programmazione, possa offrire il miglior percorso ai propri atleti, tecnici e dirigenti. Non scordiamoci che già diversi allenatori, tramite Scandicci, hanno avuto accesso a panorami professionistici, tra i quali possiamo citare Mario Cecchi (attuale secondo di Inzaghi alla Lazio) e Luigi Pagliuca. La crescita avviene anche tramite il coraggio, se indirizzato dalle persone giuste, e credo che Lorenzo Vitale abbia ampiamente dimostrato capacità e professionalità. Confrontandomi con il D.S. abbiamo deciso che la prossima stagione doveva essere, finalmente, la stagione "1", ovvero, la stagione in cui porre in essere in modo completo la nostra filosofia sulla valorizzazione dei nostri giovani, con la Serie D, e una squadra sempre più cittadina e legata al suo territorio. Questa stagione rappresenta la più bella sfida e il più bel valore che, da Presidente, voglio lasciare alla nostra Città, alle nostre famiglie e ai nostri giovani, che, a differenza dei nostri competitor, qui possono trovare un percorso veramente completo, stimolante e professionalizzan te: una strada per tentare a fare di un sogno un lavoro, un futuro".

Il D.S. Lorenzo Vitale, inoltre, afferma: "Abbiamo vinto per il secondo anno consecutivo il premio "Giovani D Valore", classificandoci al primo posto, ma vogliamo fare di più. Credo fortemente nel progetto Scandicci, e l'idea di costruire una squadra sempre più "scandiccese" e rappresentativa della città, costituisce, per me e per noi tutti, una sfida stimolante e carica di valori in cui mi riconosco, anche in considerazione del modello al quale mi sono sempre ispirato, l'Empoli di mio padre. Il mio lavoro è quello di allenare gli allenatori, e sono sicuro che Claudio, insieme al suo staff, sarà in grado di confermare le nostre aspettative. Costruiremo una squadra sui nostri giovani, che saranno affiancati da veterani forti ed esperti, in modo che possano apprendere il prima possibile tutto quello che un giocatore esperto può insegnare, divenendo, a loro volta, giovani pronti per giocarsi tutte le loro carte per realizzare un sogno.. Vogliamo fare un campionato senza le sofferenze della scorsa stagione, per questo la nostra squadra sarà giovane e forte, con "vecchi" calciatori non solo di alto valore tecnico, ma che hanno dimostrato anche un grande affetto e senso appartenenza a questa maglia e a questa Città. Vogliamo calciatori che, prima di tutto, siano uomini che si riconoscano nei nostri valori e che capiscano cosa significhi indossare questa maglia, la maglia di una Città che, sempre di più, vuole avere una propria identità".

Mister Claudio Davitti sarà affiancato dall'Allenatore in Seconda Domenico Cecconi (promosso dagli Juniores Nazionali) e dal Preparatore Atletico "Prof. Davide De Fraia" (già negli Allievi).

Confermato Paolo Sardella nel ruolo di preparatore dei portieri e Matteo Favacome match analyst. Tra le cariche confermate non può non citarsi Alessio Bandinelli, Direttore Sportivo del Settore Giovanile (Juniores, Allievi e Giovanissimi) coadiuvato, nel ruolo di Responsabili della Scuola Calcio, da Jacopo Chincoli e Alessio Mugnaini. Da segnalare anche l'ingresso in società, come assistente alla direzione sportiva di Prima Squadra e Settore Giovanile, di Marco Bruschi. Già noto anche lo staff degli Juniores Nazionali, che saranno guidati da Mister Filippo Ebeyer (promosso dai Giovanissimi Regionali, trionfanti nella Coppa Toscana), coadiuvato dall'Allenatore in Seconda Massimiliano Burchi, e da Andrea Mauro nel ruolo collaboratore tecnico.

Per quanto riguarda gli addii, si registrano le partenze di Mister Alessandro Grandoni, verso il Savona, e Fabio Coppetti. La società ringrazia entrambi per l’ottimo lavoro svolto, che hanno portato, rispettivamente, alla salvezza e riconferma nel campionato di Serie D uno, e ad un percorso estremamente soddisfacente nelle fasi finali play-off degli Juniores Nazionali, fermatisi ai quarti di finale, l’altro. A loro va il nostro sincero in bocca al lupo per il proseguimento di una carriera ricca di successi e soddisfazioni.

