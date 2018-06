Caccia, a Santa Croce un incontro su 'le regole per essere in regola'

Lunedì 11 giugno u.s., presso Saletta Vallini della Biblioteca Comunale “Adrio Puccini”, si è svolta l’iniziativa proposta ed organizzata della Consulta Tematica della Caccia di Santa Croce sull'Arno, grazie alla collaborazione del Consigliere delegato alla caccia Giampiero Testai, un incontro pubblico che affrontava il tema dell’uso e del trasporto delle armi dal titolo “Le regole per essere in regola”. Il Presidente della Consulta Simone Fontana ed il Sindaco Giulia Deidda hanno introdotto l’argomento e Andrea Oteri, lo ha sviluppato attraverso una presentazione molto articolata.

L’iniziativa è risultata molto partecipata, non solo da cacciatori o detentori di armi sportive, ma anche da cittadini incuriositi che hanno sottoposto a Oteri molti quesiti su specifiche norme riguardo alla caccia, ma anche inerenti al trasporto e alla denuncia delle armi, nonchè alle visite mediche alle quali tutti coloro che detengono un arma devono sottoporsi e alle regole di licenza e porto d’armi.

Una bella iniziativa soprattutto per chi utilizza le armi quotidianamente, come i cacciatori, che hanno potuto confrontarsi con i cittadini e con le regole descritte dai relatori, una serata utile per tutti gli intervenuti che sicuramente ne sono usciti arricchiti.

“In realtà questo incontro pubblico è il secondo organizzato dalla Consulta Tematica della Caccia - asserisce Simone Fontana - il primo si era tenuto nel mese di febbraio presso l’Ufficio distaccato di Staffoli e verteva sul tema della regolamentazione degli appostamenti fissi di caccia nelle Cerbaie, al quale parteciparono funzionari della Regione Toscana che illustrarono la normativa vigente.

“Da sempre supportiamo l’intento della Consulta di informare la cittadinanza riguardo un tema tanto delicato quanto importante perché, in questo caso, parlare di caccia, significa affrontare anche la tematica ambientale in tutti i suoi aspetti” - conclude il Sindaco Giulia Deidda.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

