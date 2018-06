Un uomo è stato trovato morto nell'Arno a Pisa: il corpo era impigliato in uno dei pontili galleggianti alla base nautica dei vigili del fuoco in lungarno Guadalongo. Il ritrovamento è stato fatto questa mattina. Da quanto si apprende il corpo non sarebbe in stato avanzato di decomposizione, quindi si esclude sia morto da molto tempo. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, anche i carabinieri e la polizia di stato.

