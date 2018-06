Calcio, musica e spettacoli: il Signa fa festa allo Stadio del Bisenzio

Il Signa in Festa allo Stadio del Bisenzio. Da martedì 19 giugno a giovedì 28, la splendida cornice dell’impianto sportivo sotto il Ponte che collega le Signe ospiterà una serie di eventi per grandi e piccini, conditi dall’apertura di stand gastronomici, pizzeria e birreria. Un appuntamento classico ormai, che quest’anno ha però un sapore di nuovo, ossia il gruppo degli organizzatore. A coordinare il tutto per la prima volta è infatti un insieme di volontari pieni di entusiasmo capitanati dai Boys, la parte più impegnata della tifoseria gialloblu, che hanno scelto di metterci la faccia per aiutare questo evento a decollare e diventare meta di tanti cittadini, di Signa e non. E il programma promette buone cose. La partenza è caratterizzata da un connubio di solidarietà e sport: la partita del cuore per il Nicco Fans Club. Si tratta del secondo triangolare fra giovanissimi 2004 a cui parteciperà anche Niccolò Matteucci, il ragazzo da anni simbolo della coraggiosa lotta contro il cancro. Il ricavato andrà a sostegno dei progetti che l’Associazione porta avanti con il reparto oncologico del Meyer di Firenze. La partita inizierà intorno alle 18:30. Prima il giardino antistante il campo ospiterà il Nutella Party. Alle 21, ci sarà l’esibizione del Mago Bambi.

Serata anni Ottanta invece mercoledì 20. Dalle 19, chiunque si presenterà alla festa con un mezzo a due ruote di quell’epoca riceverà un buono per panino e birra. Dalle 21, djset con Dj Group Marco Benedetti e Nikol B.

Il Talent Show Carta Canta in collaborazione con Bisenzio Sette è invece l’attrazione del giovedì 21 giugno. Si tratta della prima tappa di questa gara di canto itinerante che terminerà con un ricco premio.

Venerdì 22, invece, alle 20 esibizione della Scuola di Musica Blue Note. Mercatino Arte e Igegno e la tribute band “I fans Club Condominio Ramazzotti” animeranno quindi il sabato sera dello Stadio, con un concerto cover del cantautore romano. Inizia domenica alle 21 il Raduno d’auto d’epoca dedicate principalmente alle Abarth. Anche qui vale la formula usata per le moto: chi possiede una qualsiasi auto d’epoca e la porta alla festa riceverà un buono pasto con birra inclusa. Durante la serata si esibiranno Max e Antonio in “Noi che stasera”.

Lunedì 25, cena porta a porta con prenotazione obbligatoria e uno squisito menù a base di carne alla brace. I tavoli saranno sistemati fra due porte da calcio e si potrà cenare ascoltando la musica live di Riccardo. Per informazioni e prenotazioni 3336604123.

Tombolone estivo e cabaret di Massimo Antichi saranno invece le attrazioni di martedì 26, mentre il 27 è prevista alle 18:30 la gara podistica Seconda Notturna Gialloblu a cura dell’Atletica Signa, che gli organizzatori tengono a ringraziare con particolare stima per l’impegno profuso. Alle 21, tribute band degli Spandau Ballet.

Chiusura col botto giovedì 28: festa dei Boys 1978 organizzata dagli ultras del Signa 1914 e condita col concerto dalle 22:15 degli ottimi Rubbish – Oasis Tribute Band.

Fonte: Signa 1914 - Ufficio Stampa

