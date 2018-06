Il Comune di Gambassi Terme informa che dal 18.06.2018 al 24.06.2018, Via Garibaldi sarà parzialmente chiusa al traffico per lavori che verranno effettuati da parte di Acque S.p.A.

Detti lavori non consentiranno il regolare transito dal centro abitato dei Bus pubblici, che nel periodo interessato non effettueranno le fermate di Via Volterrana, Via Veneto e Via Gramsci.

Fonte: Ufficio stampa

