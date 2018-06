Case vacanza in Toscana: quanto costano e quando conviene prenotare

Se state pianificando un bel soggiorno in Toscana, in una delle case vacanze che sono disponibili all'interno delle principali località di città, di campagna o di mare della regione, potrebbe esservi utile sapere come e quando ottenere il miglior risparmio. Una utilità sulla quale – fortunatamente – Holidu ha ben pensato di fornire a tutti i suoi utenti, fornendo una interessante ricerca che ci spiega quanto costano le case vacanze in Toscana, e quando occorre prenotare per potersi garantire il miglio risparmio.

Andando con ordine, il motore di ricerca per case vacanza ha condotto un’interessante ricerca sul prezzo mediano a notte, per un gruppo di 4 persone in alta e bassa stagione. Da quanto sopra ne è derivato che la Toscana si candida ad essere una delle regioni con il maggior costo, considerato che trascorrere una notte in una delle tante case vacanze qui disponibili ha un prezzo di 154 euro a notte durante il mese di agosto, 1 euro in meno rispetto a quanto avviene in Trentino, e 13 euro in meno rispetto a quanto avviene in Sardegna, che con i suoi 167 euro a notte si conferma essere la meta più esclusiva della stagione estiva 2018.

Di contro, se siete alla ricerca del maggiore risparmio, la bussola non può che dirigersi verso il centro Italia. Molise (99 euro), Basilicata (103 euro) e Abruzzo (109 euro) sono infatti le tre regioni che hanno il costo medio per notte più basso, e che potranno dunque assicurarvi le più ghiotte opportunità di “sconto”. Ad ogni modo, attenzione a non saltare a conclusioni affrettate.

In primo luogo, si può ben rammentare come il dato di 154 euro a notte in case vacanza toscana sia una media tra valori ben inferiori, e picchi di 365 euro a notte, come quelli riscontrabili a Forte dei Marmi. In secondo luogo, lo studio evidenzia come si possa comunque arrivare a un ottimo risparmio avendo un pizzico di pazienza: chi è infatti disposto a prenotare a settembre può risparmiare fino al 30% nei soggiorni italiani, a conferma del forte differenziale che sussiste tra le prenotazioni per l’altissima stagione, e quella in bassa stagione.

Infine, sul fatto che convenga prenotare adesso, o aspettare il last minute, Holidu non ha dubbi. Il fondatore del motore di ricerca, Johannes Siebers, afferma infatti come prenotare oggi permetta di trovare le migliori occasioni, e orientarsi in tantissimi alloggi in diverse fasce di prezzo, sebbene in generale le case vacanza siano meno influenzate dal cambiamento di prezzo rispetto a quanto non avvenga per voli e hotel.

Insomma, considerato che il picco dell’estate si sta per avvicinare, è bene non farsi trovare impreparati e dare oggi uno sguardo a quel che potrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane: prendendosi un margine di anticipo rispetto all'effettiva fruizione del soggiorno ci si può infatti garantire la più ampia scelta e le più vaste alternative di prezzo e qualità della struttura. Meglio, dunque, non temporeggiare troppo!