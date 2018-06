Cena in bianco in Terrazza Mascagni, edizione 2018 dedicata al Palio Marinaro

“Colore Bianco, sia per la tavola che per l’abbigliamento; Rifiuti Zero, ci portiamo da casa tutto!, Tavaglia e tovaglioli di stoffa bianchi, piatti di porcellana, posate di metallo; è ammesso qualunque tipo di cibo; tavoli quadrati o rettangolari (vietati i rotondi perché interrompono la fila)”.

Sono queste le regole base per partecipare alla terza edizione di Cena in Bianco 2018, in programma domenica 1 luglio (ore 20.30) nell’area intorno al Gazebo della Terrazza Mascagni.

La “cena urbana fai da te” , a cui tutta la cittadinanza può partecipare e contribuire alla sua realizzazione, torna dunque nella splendida cornice della Terrazza, con l’organizzazione di Pro Loco Livorno, l’associazione Reset, il contributo del Comune di Livorno e, per la prima volta quest’anno, la collaborazione del Comitato del Palio Marinaro.

Sarà infatti dedicata alla storica gara remiera livornese (che si disputerà sabato 30 giugno nello specchio d’acqua antistante la Terrazza Mascagni) questa edizione di Cena in Bianco, che vedrà l’incontro tra il bianco rigoroso della festa con i colori sgargianti delle cantine. Nella serata del 1 luglio è prevista la premiazione della manifestazione sportiva alla stessa Terrazza.

“Lo scorso anno Cena in Bianco registrò la partecipazione di 500 persone ma quest’anno, viste le richieste pervenute da più parti – assicurano i promotori – puntiamo ad un migliaio di partecipanti” ” Le regole sono sempre le stesse, poche indicazioni a cui attenersi, ma il divertimento di trascorrere una bella serata conviviale in uno dei luoghi più belli della città, è assicurato. Tra l’altro ci sarà anche una bellissima sorpresa a fine serata all’interno del Gazebo” .

A presentare Cena in Bianco 2018 a palazzo comunale nel corso di una conferenza stampa sono stati l’assessore al commercio Paola Baldari, Ombretta Bachini, presidente di Pro Loco Livorno, Pino Pera, presidente dell’associazione Reset e Maurizio Quercioli presidente del Comitato Palio Marinaro.

Gli organizzatori hanno illustrato le modalità per partecipare all’iniziativa e annunciato anche alcune novità, tra cui la nuova collocazione dei tavoli, che non saranno sulla pavimentazione della Terrazza come lo scorso anno ma intorno al Gazebo, disposti a raggiera; e poi la possibilità di richiedere tavoli e sedie (senza doverseli portare da casa) . Previsto quest’anno il pagamento di un contributo di 3 euro a partecipante per far fronte alle spese del piano di sicurezza ; il restante dell’incasso, tolte le spese, sarà devoluto al sostegno del Palio Marinaro.

Le prenotazioni sono aperte : basta inviare una email a cenainbiancolivorno@gmail.com indicando nome, cognome e numero di persone. Si prega di inviare anche la richiesta se occorrono sedie e tavoli (l’organizzazione arriva a predisporne un centinaio, con un modesto contributo da pare dei richiedenti )

Queste le regole per prendere parte alla cena , aperta a tutti, grandi e piccini.

• Munirsi di tavoli quadrati o rettangolari (vietati quelli rotondi perché interrompono la fila). Tutti i tavoli verranno posizionati a raggiera intorno al Gazebo

• Cena a rifiuti zero, è vietato l'usa e getta. Quindi dalle tavole sarà bandita la carta e la plastica. Tovaglie e tovaglioli di stoffa, bianchi. Piatti di porcellana bianchi e bicchieri e bottiglie di vetro, posate di metallo.

• Ognuno mangia quello che si prepara a casa. Sono ammessi tutti i tipi di alimenti.

• Abbigliamento rigorosamente bianco sia per le donne che per gli uomini.

• È una cena elegante, consigliati candele ed decorazioni per la tavola.

• dalle ore 18 si potrà cominciare ad allestire i tavoli

Ai partecipanti della Cena in Bianco sarà riservata un'area per lo scarico-carico vicino al Gazebo

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

