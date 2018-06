Coach Bassi confermato sulla panchina Use Computer Gross

Sarà ancora Giovanni Battista Bassi a guidare la prima squadra dell'Use Computer Gross nella prossima stagione. Il tecnico pistoiese ha raggiunto l’accordo con la società ed allenerà così per il quarto campionato a fila i biancorossi. Se guardiamo ai suoi trascorsi con l’Use, per Bassi si tratta del sesto campionato alla Lazzeri visto che, prima di approdare alla prima squadra nell’annata 2015/2016, ha guidato in precedenza la serie D oltre a formazioni giovanili di punta. Fu, fra l’altro, proprio lui a portare l’Use alla sua prima, storica finale nazionale giovanile con l’allora categoria Under 17. Nei suoi campionati con la prima squadra, invece, ha centrato i playoff per due stagioni a fila, mancandoli quest’anno solo per gli scontri diretti a sfavore. Ora, per lui, inizia il periodo di costruzione della squadra e di preparazione al prossimo campionato nel quale cercherà di mantenere l’Use Computer Gross ai suoi, consueti livelli.

