Congresso della Federazione Fiorentina del PCI alla Casa del Popolo 'Le Cascine' di Empoli

Sabato 16 giugno, presso la Casa del Popolo “Le Cascine” di Empoli, si svolgerà il 1° Congresso della Federazione Fiorentina del Partito Comunista Italiano, in preparazione di quello Nazionale a Orvieto (6-7-8 luglio).



“Ricostruire il PCI per cambiare l’Italia. Il futuro ha ripreso il cammino” è il titolo che abbiamo scelto per la nostra campagna congressuale.



Il Partito Comunista Italiano è stato ricostituito nel giugno 2016 dall’assemblea nazionale svoltasi a San Lazzaro di Savena (Bologna), a pochi chilometri dalla “Bolognina”, dove Achille Occhetto annunciò nel 1989 la sciagurata intenzione di sciogliere il PCI storico per fondare il PDS.



Il PCI si ispira ai valori della Costituzione Repubblicana del 1948, della Resistenza e dell’Antifascismo. Ambisce a diventare l’organizzazione politica d’avanguardia della classe operaia e di tutte le lavoratrici e lavoratori che, nella realtà del Paese, lottano per la democrazia, per l’eliminazione dello sfruttamento, per la libertà e la valorizzazione della personalità umana, per la pace tra i popoli, per il Socialismo.



Siamo convinti che non basta essere genericamente anticapitalisti, antiliberisti, ma che sia sempre più necessaria la presenza organizzata di un Partito Comunista con basi teoriche forti, che affondi le sue radici nella secolare storia del comunismo italiano e internazionale.



Un Partito non settario, che ricerchi alleanze e si proponga di essere il motore della ricostruzione di una Sinistra politica che affondi le sue radici nel mondo del Lavoro e nei ceti popolari colpiti dalla crisi. Ma nello stesso tempo un Partito che non intenda rinunciare alla sua identità, autonomia e visibilità politica, conscio dell’obiettivo storico che si propone: il superamento del capitalismo e la costruzione di una società democratica e socialista, fondata sul pluralismo e la partecipazione di massa.



Siamo all’inizio di un percorso che sarà lungo e travagliato. Ma riteniamo che sia l’unico in grado di ridare speranza a chi vive del proprio lavoro, a chi un lavoro non ce l’ha e a tutte e tutti coloro che aspirano a uscire dal tunnel di barbarie e violenza nel quale ci stiamo addentrando ogni giorno di più, per ricostruire le condizioni di una positiva convivenza sociale, culturale, civile.



Partito Comunista Italiano, federazione fiorentina

