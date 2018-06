Credito d'imposta, molte le strutture di Montecatini che ne hanno beneficiato

Sono tante le strutture alberghiere del nostro territorio ad aver beneficiato dell’ampliamento della graduatoria per l’ottenimento del credito d’imposta da parte del Ministero per le attività culturali e il turismo.

Un importantissimo sgravio fiscale, quindi, per tutti quegli imprenditori che hanno scelto di investire nella propria struttura nel corso del 2017. “Sono tante le imprese di Montecatini – commenta il presidente di Assohotel Confesercenti, Fabio Cenni – che sono rientrate in questa seconda pubblicazione della graduatoria. Sottolineo che i contributi vengono assegnati sulla base di investimenti già eseguiti e quindi il nostro plauso va agli albergatori che hanno scelto di credere ancora in questa città”.

Questa “ripubblicazione” ha però ritardato di diverse settimane la possibilità di utilizzo del credito rispetto agli scorsi anni (il Ministero deve ancora fare la comunicazione ufficiale all’Agenzia delle entrate). Visto pertanto il sopraggiungere di importanti scadenze come il pagamento dell’Imu, Assohotel, per mezzo del presidente Fabio Cenni (recentemente inserito all’interno della giunta nazionale dell’associazione) si muoverà presso il Ministero allo scopo di poter dare la possibilità alle strutture ricettive di disporre al più presto del credito.

Fonte: Confesercenti - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montecatini Terme