Dona il sangue a giugno, i volontari della polizia di Stato vi accolgono al Meyer

L'ADVPS (Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato) organizza costantemente punti di raccolta di sangue in varie città italiane. In Toscana l’appuntamento è stato questa mattina, all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze dove, alla presenza del neo Dirigente dell’VIII Reparto Mobile, dr. Giuseppe Picariello, sono stati esposti anche alcuni mezzi della Polizia di Stato.

L'invito alla donazione è rivolto a tutti i cittadini in buona salute e di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Si ricorda che per donare il sangue è necessario avere un peso corporeo non inferiore ai 50 chili. È essenziale recarsi al prelievo a digiuno con l'eccezione di poter bere un caffè, un tè o un succo di frutta. Non è consentito ingerire latte e derivati.

I requisiti per i donatori sono consultabili alla pagina:

http://www.poliziadistato.it/statics/04/requisiti_donazione.pdf

Fonte: Polizia di Stato

