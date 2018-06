Elisoccorso per 15enne a Castelmartini dopo un incidente in moto

Un 15enne ha avuto un brutto incidente in moto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 14 giugno, ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. I fatti sono accaduti in via Martiri del Padule, a Castelmartini di Larciano. La dinamica non è ancora chiara, sarà la polizia municipale di Larciano e Lamporecchio a chiarire come sono andate veramente le cose. Sul posto è giunta un'automedica da Lamporecchio e un'ambulanza del Pubblico Soccorso di Larciano per il trasporto nell'area di atterraggio dell'eliambulanza. Il trasporto in volo è avvenuto al Cto di Careggi, a Firenze.

