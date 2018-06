Si è fermato a fare rifornimento in via Aurelia a Lucca, ma qualcuno aveva praticato dei fori sul tubo in gomma della benzina: l'uomo, un camionista, è statocolpitpo agli occhi da un getto di carburante ed è stato soccorso dalla Misericordia di Pietrasanta. Non avrebbe riportato gravi danni. La polizia sta indagando e sembra siano emersi altri tagli simili in altri distributori.

