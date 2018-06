Gara Porsche al Golf Bellosguardo, i premiati

Questa settimana il green incontra i motori al Golf Bellosguardo, si è svolto infatti ieri il secondo appuntamento sponsorizzato da Auto In, centro Porsche di Firenze e Arezzo, uno degli eventi top del circolo che, nonostante le condizioni meteo incerte, ha visto la partecipazione di tantissimi giocatori.

La gara su 9 buche ha avuto inizio nel pomeriggio alle 18.00 con partenza shot gun, così tutti i giocatori prima di iniziare il torneo hanno avuto modo di ammirare e provare gli ultimi gioielli della casa di Stoccarda, in particolare la nuova Macan ha “portato” giocatori ed ospiti a fare un giro per le colline di Vinci cullandoli con il rombo del suo motore, mentre una 718 Cayman bianca faceva bella mostra di se all’ingresso del circolo.

La gara ha poi trovato degna conclusione con la cerimonia di premiazione dove, insieme alle maestranze del circolo, Gaia Bartolini e Silvia Benigni in rappresentanza della Auto In hanno omaggiato i vincitori con i bellissimi premi messi in palio proprio dalla concessionaria.

La serata è poi proseguita con l’ottima cena curata dallo staff del Ristorante del Circolo, mentre una deliziosa Paola Guadagno creava l’atmosfera per tutti gli ospiti con il suo caldo ed avvolgente live.

Ecco i vincitori:

1° LORDO: MASSIMO PANCANI 18

1° NETTO: GIAMPAOLO MORELLI 25

2° NETTO: MARCO SANI 22

1° LADY: ILARIA LOTTI 17

1° SENIOR: PATRIZIO MONTEVECCHI 18

Fonte: Golf Bellosguardo

