I piccoli produttori toscani protagonisti nei weekend di Unicoop Firenze

Continua l’impegno di Unicoop Firenze per sostenere il territorio. Un fornitore su tre è toscano e il numero è destinato ad aumentare. Nei prossimi due fine settimana i piccoli produttori toscani saranno nei punti vendita della cooperativa per raccontare le loro storie e far assaggiare le loro produzioni. I dettagli della campagna per il territorio toscano e i numeri dell’impegno di Unicoop Firenze per valorizzare i produttori locali saranno presentati alla stampa venerdì 15 giugno alle 12.30 nella Sala Soci del Centro*Gavinana. È prevista una degustazione di prodotti del territorio.

Saranno presenti:

Franco Cioni, responsabile marketing strategico Unicoop Firenze, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze, Simone Gheri, direttore ANCI Toscana.

Fonte: Ufficio Stampa

